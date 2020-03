Coronavirus | Sporting Cristal: la gamme du bleu clair pour affronter COVID-19 | PHOTO décentralisée

Mis à jour le 21/03/2020 à 11:42

Les réseaux sociaux sont devenus un moyen puissant pour diffuser des messages liés aux mesures préventives visant à freiner la propagation de coronavirus dans notre pays, qui à ce jour a été infecté par 263 et est décédé 5, selon le ministère de la Santé.

Les clubs de Ligue 1 ont rejoint cette campagne de manière responsable. Universitario de Deportes, Alianza Lima et Cristal sportif Ils ont utilisé leurs réseaux sociaux officiels ces derniers jours pour tenir leurs fans informés et sensibiliser à l’importance de ne pas quitter la maison.

C’est ainsi que le club Bajopontino a publié sur son compte Twitter officiel une liste de recommandations parmi lesquelles rester à la maison, ne pas aller à l’hôpital si ce n’est pas grave, se laver les mains à l’eau et au savon, éviter les visites aux adultes plus vieux, etc.

Ceci est notre alignement contre le Coranavirus # Covid19 # YoMeQuedoEnCasa 🏠 # FuerzaCristal #FuerzaGanadora pic.twitter.com/i0Bmqb23QK

– Sporting Cristal (à domicile 🏠) (@ClubSCristal) 20 mars 2020

Le coronavirus a déjà fait 5 victimes

Ce matin, le ministère de la Santé a signalé le cinquième décès dû à coronavirus dans notre pays. La dernière victime est un homme de 83 ans qui est depuis le 15 mars dans l’unité des citoyens infensifs de l’hôpital Cayetano Heredia de Piura.

L’homme est venu au Pérou d’Europe et souffrait d’une insuffisance respiratoire et d’une pneumonie atypique.

