Coronavirus, Terim: «Je vais bien, je vais aussi passer cet examen» | Serie A

Fatih Terim, ancien entraîneur du Milan, positif pour le coronavirus, il envoie un message via social: «J’ai des sentiments si beaux et si spéciaux que je ressens chaque prière dans mon cœur. Il s’agit d’un examen pour nous tous et nous réussirons cet examen avec vos prières et meilleurs vœux. Je vais bien et j’espère être meilleur. Je remercie chacun de vous dans mon cœur. ”