Coronavirus, Tokyo 2020: le Canada n’enverra pas d’athlètes aux Jeux olympiques au risque de contracter COVID-19 et demande le report de l’événement | NCZD Autres sports

Mis à jour le 22/03/2020 à 22:47

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), appuyés par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada, ont décidé de ne pas envoyer leurs athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques Tokyo 2020face à la menace de coronavirus et a demandé le report de l’événement.

«Le COC et le CPC demandent instamment au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (IPC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an et nous offrons tout notre soutien pour les aider naviguer dans toutes les complexités qu’apportera la reprogrammation des Jeux », a indiqué l’équipe olympique canadienne.

“Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un retard, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale”, a-t-il ajouté.

Dans le vaste document, il a été expliqué que la mesure n’était pas prise uniquement en tenant compte de la santé des athlètes, mais de celle du grand public.

«Il ne s’agit pas seulement de la santé des athlètes, mais de la santé publique. Avec COVID-19 et les risques associés, il n’est pas sûr pour nos athlètes, ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne en général, que les athlètes continuent de s’entraîner pour ces Jeux. En fait, cela va à l’encontre des conseils de santé publique que nous exhortons tous les Canadiens à suivre », a-t-on noté.

La déclaration des Canadiens intervient quelques heures après l’annonce du Comité international olympique de se donner quatre semaines pour méditer sur la réalisation de l’événement.

«Le COC et le CPC ont examiné la lettre et le communiqué de presse envoyés par le CIO dimanche. Nous remercions le CIO pour son assurance qu’il n’annulera pas les Jeux de Tokyo 2020 et nous apprécions qu’il comprenne l’importance d’accélérer sa prise de décision concernant un éventuel report “, a-t-il indiqué.

