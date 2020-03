Coronavirus, tout ce que vous devez savoir après le DPCM du 9 mars

Deuxième jour du poste Arrêté du Premier ministre du 9 mars 2020 (décret entré en vigueur le 10 e éd.) nous nous souvenons donc de ce qui peut et ne peut pas être fait sur la base des nouvelles dispositions du gouvernement et de l’Istituto Superiore di Sanità.

INDICATIONS DE DÉPLACEMENT

Le décret de lundi a principalement établi qu’il n’y avait plus de zone rouge, mais unZone protégée d’Italie éviter que l’infection n’atteigne des niveaux critiques également dans le sud et dans les îles, ainsi que réduire clairement le nombre de personnes infectées dans les régions du nord les plus touchées par l’épidémie. Le texte approuvé le 9 mars invite donc en premier lieu à réduire les déplacements au strict minimum, ce qui en résumé ne signifie que pour des raisons de santé, des urgences et des besoins de travail avérés. En outre, conformément au décret, pour vous déplacer à l’intérieur de la “nouvelle zone protégée”, vous devez présenter une auto-certification (il est conseillé de toujours avoir sur vous une copie de la voiture à remplir) qui explique les raisons du déménagement en cas de contrôle par la police. (ICI LES DÉTAILS) À l’heure actuelle, les transporteurs professionnels n’ont pas subi de limitations particulières, étant donné que les marchandises doivent continuer à voyager pour l’approvisionnement quotidien des citoyens dans les supermarchés et les pharmacies.

SANCTIONS ET DIRECTIVES

Les citoyens qui éprouvent des difficultés respiratoires, même s’ils ne sont pas positifs à Covid-19, et une température corporelle supérieure à 37,5 ° C doivent absolument rester dans leur maison. Le non-respect de cette disposition viole l’article 650 du Code pénal, par conséquent les contrevenants seraient passibles de sanctions allant de l’arrestation jusqu’à trois mois ou d’amendes allant jusqu’à 206 euros à évaluer en fonction du cas spécifique. La préservation de la santé de tous est donc la première priorité des institutions qui espèrent trouver un terrain fertile en ce sens également auprès des citoyens. Aussi, si une personne à risque ou contagieuse ne se conforme pas à ces dispositions, elle encourt une peine beaucoup plus importante, en effet, selon l’article 452 du code pénal, elle relève des délits coupables de santé publique et la peine peut aller jusqu’à un an de prison.

QUESTION D’EMPLOI

En ce qui concerne les activités de travail, de nombreux établissements commerciaux ont décidé de s’arrêter pendant au moins deux semaines, allant ainsi au-delà des dispositions du dernier décret, qui prévoit une période d’ouverture entre 8 et 18, à l’exception des supermarchés, de l’alimentation et pharmacies. Le gouvernement a également invité les employeurs à améliorer le travail intelligent, avec l’Italie qui de ce point de vue est loin derrière le reste de l’Europe, en plus d’évaluer le congé et le congé anticipé.

ÉCOLE, SPORT ET …

Le sport, les écoles et les universités italiennes resteront stationnaires jusqu’au 3 avril, avec diverses réalités locales qui ont adopté des solutions télématiques et autres, par exemple de nombreux clubs de football professionnels ont également cessé de s’entraîner et de devenir des jeunes. Pour éviter de nouvelles infections, les supermarchés, les épiceries et les pharmacies permettent à de petits groupes de personnes d’entrer dans leurs entreprises respectives, avec des citoyens qui semblent répondre positivement aux nouvelles restrictions.

TOUT ARRÊTÉ, MÊME L’ÉGLISE

Les cinémas, les pubs, les théâtres, les écoles de danse, les salles de jeux, les discothèques, les centres de paris et les salles de bingo sont fermés dans toute l’Italie, et toutes les célébrations religieuses sont suspendues avec des mariages et des funérailles ouverts uniquement aux membres de la famille proche. Arrêtez-vous également pour les centres sportifs, les piscines, les spas, les spas et les gymnases.