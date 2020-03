Coronavirus: toutes les limites du décret. Portes fermées dans toute l’Italie. L’UEFA n’abandonne pas, l’Euro 2020 sera fait! | Primapagina

Le coronavirus ne montre aucun signe d’arrêt de sa propagation et, pour cette raison, le gouvernement italien a activé des mesures restrictives fondamentales pour le confinement du virus. Voici le texte du décret et toutes les mises à jour d’aujourd’hui concernant le monde du sport.

09.00 – L’UEFA n’abandonne pas: “l’Euro 2020 se jouera en juin”. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport au sein des bureaux de l’Uefa à Nyon, ils n’abandonnent pas un pouce sur les Championnats d’Europe 2020 qui se joueront sans difficulté et avec des portes ouvertes pour l’organisation européenne de football maximale: “Nous pensons qu’il se jouera en juin, pour le moment il n’y a pas d’autres hypothèses ».

PORTES FERMÉES DANS TOUTE L’ITALIE – Le décret confirme la possibilité de disputer les matches des championnats professionnels, derrière l’OK des médecins d’entreprise, mais uniquement à huis clos et dans toute l’Italie: “Les événements sportifs et les compétitions sont suspendus sur tout le territoire national de tout ordre et de toute discipline, dans des lieux publics ou privés. Les événements et compétitions susmentionnés sont autorisés, ainsi que les séances d’entraînement des athlètes de catégorie professionnelle et absolue qui participent aux Jeux Olympiques ou à des événements nationaux ou internationaux, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos ou à l’extérieur sans la présence du public. Dans tous ces cas, les associations et les clubs sportifs, par le biais de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants. qui y participent. ”

RESTRICTIONS SUR LES ZONES ROUGES – L’article 1 élargit officiellement les zones rouges à la “Région de Lombardie et dans les provinces de Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Alexandrie, Asti, Novare, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padoue, Trévise et Venise “.

TENTE les mesures restrictives à prendre:

éviter tout déplacement des personnes physiques entrant et sortant des territoires identifiés ainsi que sur les mêmes territoires à l’exception des déplacements motivés par des besoins professionnels avérés ou des situations de nécessité ou pour des raisons de santé. Il est également possible de retourner au domicile, au domicile ou à la résidence “.

les personnes souffrant d’infections respiratoires et de fièvre (supérieure à 37,5 °) sont fortement recommandées de rester à leur domicile et de limiter les contacts sociaux en contactant leur médecin.

interdiction absolue de la mobilité depuis son domicile pour les personnes en quarantaine et / ou séropositives

il est recommandé aux employeurs publics et privés de permettre aux employés de profiter des vacances et congés ordinaires

les remontées mécaniques des domaines skiables sont fermées

tous les événements organisés sont suspendus, ainsi que les événements dans des lieux publics ou privés, y compris ceux à caractère culturel, récréatif, sportif, religieux et équitable, même s’ils ont lieu dans des lieux fermés, mais ouverts au public. Les cinémas, théâtres, pubs, boutiques de paris, discothèques et clubs similaires sont fermés. Dans ces endroits, toutes les activités sont suspendues.

Les services éducatifs pour les enfants et les activités didactiques sont suspendus en présence dans les écoles de tous niveaux, ainsi que la fréquentation des activités scolaires et de l’enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les cours professionnels et les masters. En revanche, les cours de médecins spécialistes et les activités de formation des professions de santé ne s’arrêtent pas

l’ouverture des lieux de culte est conditionnée par l’adoption de mesures organisationnelles permettant d’éviter les rassemblements de personnes, compte tenu de la taille et des caractéristiques des lieux, afin de respecter la distance d’un mètre entre les personnes présentes. Les cérémonies civiles et religieuses sont suspendues, y compris les funérailles.

les musées et autres instituts et lieux de culture sont fermés.

les procédures de mise en faillite publiques et privées sont suspendues à l’exception des cas où l’évaluation des candidats se fait exclusivement sur la base du curriculum ou par voie électronique. Les concours pour le personnel de santé sont exclus, y compris les examens d’état et de qualification pour exercer la profession de chirurgien.

les activités de restauration et de bar sont autorisées de 6 à 18 ans avec l’obligation du gérant de respecter la règle de distance d’au moins un mètre entre les personnes

les activités commerciales sont autorisées, à condition que l’opérateur garantisse l’accès aux lieux susmentionnés de manière contingente ou propice à éviter les rassemblements de personnes.

le congé ordinaire du personnel médical et de santé et des unités de crise est suspendu;

dans tous les cas possibles, au cours des réunions, des méthodes de connexion à distance sont adoptées.

les jours de fête et les jours fériés, les moyennes et grandes structures de vente sont fermées, ainsi que les magasins à l’intérieur des centres commerciaux et des marchés. En semaine, la distance interpersonnelle d’un mètre doit en tout cas être garantie. Sinon, l’entreprise doit fermer. La fermeture n’est pas disponible pour les pharmacies, les parapharmacies et les magasins d’alimentation, dont le responsable est appelé à assurer le respect de la distance de sécurité d’un mètre

les activités des gymnases, centres sportifs, piscines, centres de bien-être et spas sont suspendues (à l’exception de la fourniture de services d’assistance essentiels), des centres culturels, des centres sociaux et des centres de loisirs;

les examens d’aptitude sont suspendus à la motorisation civile, mais la prolongation des termes est prévue.