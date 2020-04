Coronavirus, Uefa: «236,5 millions versés aux fédérations» | Ligue des champions

la uefa prend le terrain pour aider les fédérations lors de l’arrêt pour l’urgence du coronavirus. Avec un communiqué de presse officiel, le paiement de 236,5 millions d’euros en faveur des 55 associations affiliées, à travers le programme appelé HatTrick.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin il explique: “Notre sport est confronté à un défi sans précédent apporté par la crise de Covid-19. L’UEFA veut aider ses membres à répondre de manière appropriée à leur situation particulière. En conséquence, nous avons convenu que jusqu’à 4,3 millions d’euros par fédération, payés pour le reste de cette saison et plus tard, ainsi qu’une partie du financement des investissements, peuvent être utilisés comme nos membres le jugent approprié pour reconstruire la communauté du football. Je pense que c’est une décision responsable d’aider autant que possible; et je suis fier de l’unité que le football montre au cours de cette crise. Sans aucun doute, le football sera au centre de la vie, revenant à la normale. À ce moment, le football doit être prêt à répondre à cet appel. “