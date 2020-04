Coronavirus | Université des sports | Álvaro Ampuero: «Le football a pris la deuxième place» Décentralisé

Mis à jour le 04/03/2020 à 08:56

L’ancien joueur de football de Université des sports, Álvaro Ampuero, est arrivé en Azerbaïdjan en août 2019 en tant que soldat dans le FK de Zira et est maintenant en quarantaine pour coronavirus le lointain pays asiatique, qui borde l’Iran, l’une des régions les plus touchées par la maladie ces derniers mois. En ce sens, le joueur a fourni des détails sur le moment où il vit actuellement et certaines restrictions que les autorités ont imposées pour empêcher la propagation du virus.

“Il me semble que le premier infecté est venu d’Iran ici. Nous sommes très proches. Des mesures rapides ont été prises, les aéroports et les frontières ont été fermés. Mais il y a eu une marge de jours où les gens venaient de partout et le virus a commencé à se propager », a-t-il déclaré dans une interview à l’EFE.

«J’entends la plupart des nouvelles de mon club. On nous ordonne que si ce n’est pour une raison d’urgence ou cela, on ne pourra pas quitter la maison car ils infligeront une amende ou le renverront chez lui. De toute façon, je ne sors que pour faire du shopping et presque tout est fermé maintenant », a-t-il poursuivi.

Dans la même interview, le footballeur a assuré que le football Il est passé à l’arrière-plan depuis maintenant ce qui prévaut dans votre esprit n’est pas d’attraper le virus.

“Nous pourrions entrer dans des positions européennes et nous sommes également en demi-finale de la Coupe. Ce serait bon pour nos intérêts si cela pouvait être joué, mais si je suis honnête, maintenant vous pensez plus à la santé.” football C’est un peu passé à l’arrière-plan mais si vous jouez à nouveau, toutes les conditions étant bonnes, ce serait bien pour nous car nous nous battons », a-t-il assuré.

Coronavirus au Pérou

Lors de la dernière conférence de presse, le président Martín Vizcarra a assuré que 16 518 échantillons avaient été prélevés, dont 1414 étaient positifs. Jusqu’à présent, 189 patients ont été hospitalisés et 26 sont dans l’USI avec ventilation mécanique. Il a également indiqué que 537 personnes avaient déjà été libérées.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Jean Deza formé aux vêtements bleus et blancs

Jean Deza formé aux vêtements bleus et blancs (Vidéo: Instagram)

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ