Coronavirus USA LIVE, aujourd’hui dimanche 5 avril New York, Los Angeles, New Jersey et Floride: cas confirmés de COVID-19, décès, chiffres officiels et minute par minute | NY | NJ | LA | États-Unis hors-jeu

Une crise sanitaire est vécue en Amérique du Nord. Rien ne semble arrêter la propagation de coronavirus aux États-Unis dans les prochains jours. La ville de New York dépasse l’épicentre mondial de l’épidémie de COVID-19, Wuhan, Chine. Suivez le coronavirus aux États-Unis EN DIRECT et DIRECT, dans une nouvelle journée pour l’oubli dans le pays d’Amérique du Nord. Début dimanche 5 avril, le nombre de personnes infectées dépasse déjà 276 795, tandis que le nombre de morts est de 7 046. De nombreux Péruviens vivent dans le pays le plus durement touché par cette maladie et Depor.com Nous vous montrons la minute par minute de cette pandémie qui a fait geler le monde. En outre, on a appris que le pays nord-américain continue de dépasser les records de décès en seulement 24 heures, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins, dans le monde.

Les alarmes se déclenchent alors que la population attend un message de Donald Trump. Ces derniers jours, les USA Il est devenu le premier pays au monde avec plus de cas de COVID-19. L’épicentre actuel de l’épidémie est dans le pays d’Amérique du Nord.

Coronavirus aux États-Unis, dimanche 5 avril: minute par minute

Coronavirus États-Unis | Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé samedi que les Knicks de New York, les Brooklyn Nets et la NBA, en collaboration avec Huang Ping, consul général de Chine, avaient fait don d’un million de masques chirurgicaux à distribuer aux travailleurs. New York City Essentials.Coronavirus États-Unis | Les experts et les autorités sanitaires tentant de planifier une riposte à l’épidémie de coronavirus aux États-Unis ont travaillé sans élément clé: le nombre d’agents de santé infectés.Coronavirus États-Unis | Les politiciens américains ont exprimé leur fureur face à la crise du coronavirus de Pékin, mais font face à une dure réalité: les États-Unis ont désespérément besoin de fournitures de la Chine. Nous vous apportons la minute par minute et les incidents de ce qui se passe dans les villes des USA.

Coronavirus aux États-Unis, samedi 4 avril: minute par minute

Coronavirus États-Unis | Les touristes américains pris au piège à Cajamarca et Chiclayo ont commencé leur retour aux États-Unis par un vol humanitaire qui leur permettrait de retrouver leurs familles au milieu de la crise mondiale des coronavirus.Coronavirus États-Unis | Donald Trump, président des États-Unis, a prévenu que la semaine suivante sera la “plus difficile”, où en outre “il y aura de nombreux décès” dus au coronavirus.Coronavirus États-Unis | Le quart-arrière de la NFL Buccaneers, Tom Brady, a annoncé samedi qu’il donnerait 10 millions de repas par le biais de l’organisation Feeding America au profit des personnes souffrant de la pandémie de coronavirus.Coronavirus États-Unis | La femme qui a été rejetée jusqu’à trois fois par un hôpital de Los Angeles qui ne voulait pas subir de test de coronavirus est décédée. Aux États-Unis, Andrea Halberian, 42 ans, a été ajoutée à la liste des victimes par COVID-19.Coronavirus États-Unis | Les États-Unis ont dépassé les 300 000 infections à coronavirus et les décès dans le pays dirigé par Donald Trump sont supérieurs à 8 000. Les données proviennent de l’Université Johns Hopkins (Maryland)Coronavirus États-Unis | Jason Hargrove, un conducteur qui, le 21 mars, a demandé à ses passagers de se couvrir la bouche lorsqu’ils toussaient pour éviter une nouvelle infection, est décédé des suites d’un coronavirus. Selon ., la façon dont le virus a été contracté est inconnue.Coronavirus États-Unis | L’avocat Larry Klayman a poursuivi la Chine pour 20 milliards de dollars pour avoir déclenché le coronavirus. Selon Klayman, le pays asiatique a déclenché une arme biologique contre ses ennemis, y compris les États-Unis.Coronavirus États-Unis | Un propriétaire d’une maison de New York a dit aux locataires de ses 18 immeubles de ne pas s’inquiéter du paiement du loyer d’avril, alors que la ville fait face – comme tout le monde – à la pandémie de coronavirus, qui a laissé un nombre record de chômeurs. Mario Salerno, un propriétaire de Brooklyn, a laissé un avis sur les portes de ses 200 locataires lundi disant: «En raison de la récente pandémie de Coronavirus COVID-19 qui nous affecte tous, veuillez noter que j’abandonne le loyer pour le mois Avril », selon les médias locaux.Coronavirus États-Unis | New York est l’épicentre de la pandémie de COVID-19 dans le pays. Pour cette raison, le panorama vécu dans cet état est tragique. Ce matin, le gouverneur Andrew Cuomo a rapporté que 630 nouveaux décès dus à COVID-19 ont été enregistrés ce samedi. Le chiffre totalise jusqu’à 3 565 décès.Coronavirus États-Unis | Le navire de croisière “Coral Princess”, avec à son bord deux morts et plusieurs patients atteints de coronavirus, a accosté ce samedi à Miami, après avoir été rejeté dans plusieurs ports d’Amérique latine dans une odyssée qui a débuté il y a un mois au Chili.Coronavirus États-Unis | Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les infections à COVID-19 dans le pays atteignent 290 606 cas d’infection. De plus, les défunts sont dénombrés en 7826, alors qu’il y en a 9853 récupérés.Coronavirus États-Unis | Le secrétaire à la Santé, Alex Azar, a déclaré que la soi-disant loi CARES, un plan de relance pour lutter contre la maladie approuvée par le Congrès, comprend 100 milliards de dollars pour les prestataires de soins de santé qui “seront interdits de facturer aux non assurés le coût de votre attention ».Coronavirus États-Unis | Le département de police du comté de Broward a perdu l’un de ses policiers les plus expérimentés à cause du coronavirus, a annoncé samedi le département. L’agent Shannon Bennett, qui a travaillé pendant 12 ans, est décédée de COVID-19 vendredi soir.Coronavirus États-Unis | Les États-Unis ont approuvé un ensemble de mesures de relance de 2,2 billions de dollars américains (1,82 billion d’euros) pour atténuer les effets du coronavirus sur son économie et qui comprend des injections directes dans les poches des citoyens dans le but de réactiver la consommation, ce qui Il est connu comme «l’argent d’hélicoptère».Coronavirus États-Unis | Le coronavirus a paralysé le pays et a porté un coup sévère à l’économie, mais les tribunaux d’immigration qui traitent les cas des étrangers détenus sont toujours ouverts aux procédures d’expulsion, malgré l’opposition d’avocats qui craignent d’être infectés.Coronavirus États-Unis | Le gouvernement a recommandé de se couvrir le visage en public pour éviter les infections à coronavirus, bien que le président Donald Trump ait déclaré qu’il ne suivrait pas cette suggestion. Nous vous apportons la minute par minute et les incidents de ce qui se passe dans les villes des USA.

Coronavirus aux États-Unis

Selon la cartographie mondiale de coronavirus Réalisé par l’hôpital Johns Hopkins, le pays compte 276 995 000 cas de COVID-19, soit celui qui présente le plus grand nombre d’infections sur la planète aujourd’hui.

Le gouvernement de Donald Trump a été fidèle à sa politique de tenir l’économie à l’écart de cette pandémie, il n’a donc pas eu de réponse au niveau national pour arrêter la propagation de la maladie. Bien qu’il ait fermé les frontières aux vols en provenance d’Europe et de Chine, ce sont les gouverneurs de chaque État qui ont pris les mesures les plus drastiques, en particulier celles qui ont le plus grand nombre de cas, comme dans le cas de New York, qui compte plus de 80 000 frontières. cas.

Un message de remerciement pour les travailleurs médicaux s’affiche sur la porte d’une maison à Culver City, en Californie. (Photo: . / Chris Delmas)

Coronavirus aux États-Unis: estimations à la Maison Blanche

Compte tenu de l’augmentation exorbitante des cas confirmée par coronavirus Aux États-Unis, des scientifiques convoqués par la Maison Blanche estimeraient que si le virus continue de se propager, il pourrait entraîner 200 000 décès, dans le pire des cas.

Cela a été déclaré par l’épidémiologiste de l’équipe chargée de contenir la pandémie américaine de COVID-19, Anthony Fauci, qui a ajouté que ce serait l’une des pires situations, car cela dépendra de divers facteurs pour déterminer dans quelle mesure vous pouvez respecter cette estimation. “En regardant ce que nous avons maintenant, je dirais entre 100 000 et 200 000 cas, mais je ne veux pas m’en tenir à cette estimation. Désolé, je parlais de décès”, a déclaré Anthony Fauci en dialogue avec .. Bien que, selon son expérience, il ait déclaré qu’il ne voyait probablement pas le pire des cas se réaliser, car «il est presque certainement hors de vue. Ce n’est pas impossible, mais très improbable ».

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également trouver des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 peut avoir été transmis à l’origine par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ