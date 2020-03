Coronavirus USA LIVE aujourd’hui, vendredi 27 mars: dernières nouvelles de New York et de Californie, cas d’infection par Covid-19, morts, minute par minute aux États-Unis

La propagation de coronavirus Il s’est accéléré aux États-Unis ces derniers jours et est désormais le premier pays au monde avec le plus de cas, selon NBC News. Jeudi, le nombre de cas est passé à 82 082, tandis que le nombre de morts est passé à 1 157, contre 81 285 en Chine et 69 176 en Italie, l’épicentre actuel de l’épidémie.

Depor.com vous apporte tous les incidents qui se produisent dans le pays, avec une minute par minute tout au long de la journée. Suivez chaque donnée et actualité.

Coronavirus aux États-Unis, vendredi 27 mars: minute par minute

Coronavirus, États-Unis: Ils font état d’une augmentation considérable des achats d’armes au cours de cette crise de 19 ans. Au Colorado, selon la société, ses ventes de munitions ont augmenté de plus de 1 000%. Ce nombre atteignait 945% en Arizona et 897% en Ohio.Coronavirus, États-Unis: Jusqu’à présent, 86 012 personnes ont été infectées par un coronavirus aux États-Unis. Pour l’instant, 1 301 morts et 753 personnes ont été guéries.Coronavirus, États-Unis: Dans un nouveau sondage Gallup, 49% approuvent le travail que Trump fait en tant que président, tandis que 45% désapprouvent, malgré les chiffres qui sont sur le point de faire des États-Unis le pays le plus infecté par la convoitise. 19.Coronavirus, États-Unis: Les animaux de compagnie, la population «vulnérable», ont déclenché une panique à travers le pays et augmenté de façon incontrôlable les achats de nourriture pour chats, chiens et autres animaux.Coronavirus, États-Unis: Trump dit qu’il veut les États-Unis “Ouvert et prêt à commencer à Pâques”, malgré les avertissements des experts de la santé.Coronavirus, États-Unis: Les demandes de prestations de chômage ont grimpé à 3,3 millions la semaine dernière, le nombre le plus élevé de l’histoire.Coronavirus, États-Unis: Californie en état d’alerte pour un éventuel centre de l’épidémie comme cela s’est produit dans l’est du pays, à New York.Coronavirus, États-Unis: au niveau national, 20 États ont ordonné à leurs citoyens de ne pas quitter leur domicile, sauf pour des activités essentiellesCoronavirus, États-Unis: Les hôpitaux de New York souffrent de pénuries de fournitures telles que des masques et des respirateurs.Coronavirus, États-Unis: près de 1 300 personnes infectées par Covid-19 sont en soins intensifs, ce qui représente une augmentation de 45% par rapport au dernier jour.Coronavirus, États-Unis: les décès aux États-Unis dépassent 1 000 cas. New York est actuellement la ville la plus touchée avec 385 morts. Bonjour: nous vous apportons tous les incidents dans toutes les villes du pays

Les États avec le plus grand nombre d’infections et de décès sont New York, avec 37 258 cas et 385 décès, New Jersey, Washington, Californie et Floride.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti ce jeudi que les États-Unis ont le “potentiel” d’être le nouvel épicentre de la pandémie, en raison de la croissance quotidienne rapide du nombre de cas.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré mardi dernier, le 24 mars, qu’il aimerait “ouvrir le pays” pour le 12 avril, par crainte des répercussions économiques de la crise des coronavirus, alors que les cas se multiplient en Le pays et le Congrès négociaient un plan de relance budgétaire de plusieurs millions de dollars qui a finalement été voté au Sénat.

“J’adorerais que le pays soit ouvert et opérationnel pour (dimanche de Pâques) (12 avril)”, a déclaré Trump au réseau conservateur Fox News, le seul qu’il interviewe.

“Cela a été très douloureux pour notre pays et nous a beaucoup déstabilisés, nous devons retourner au travail”, a-t-il ajouté.

Trump a réitéré qu’il n’envisageait pas de décréter une quarantaine à l’échelle nationale après que les gouverneurs de New York, de Californie et d’autres États aient exécuté une mesure de cette ampleur pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau Covid-19 peut à l’origine avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

