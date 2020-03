Coronavirus: Valence compte 5 cas, inquiète Duván et Muriel | Ligue d’Espagne

L’inquiétude mondiale suscitée par le coronavirus Covid-19 grandit à mesure que les premiers cas positifs de joueurs de la Ligue espagnole à Valence ont été confirmés et qu’une situation particulière affecte deux joueurs colombiens: Duván Zapata et Luis Muriel.

Valence a confirmé dans les dernières heures que dans son équipe, la même que celle du mardi 10 mars dernier face à l’Atalanta pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (3-4), il est infecté par le virus.

“Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez des joueurs et des entraîneurs de la première équipe”, a annoncé officiellement l’équipe.

“Tous sont chez eux en bonne santé et avec des mesures d’isolement”, a expliqué l’équipe, éliminée par les Italiens lors du tournoi européen.

Selon le journal Sport de Barcelone, les personnes concernées sont: “Les cinq éléments de l’équipe de Valence et du personnel d’entraîneurs qui ont été testés positifs pour le coronavirus sont les joueurs Garay, Mangala et Gayà, ainsi que Camarasa (délégué) et Juan Aliaga (membre du personnel technique) “.

Gayá, qui était le partant, était sur le terrain lors du match contre l’Atalanta pour la Ligue des champions.

De cette façon, l’inquiétude pour Muriel et apata est totale car, en outre, ils se trouvent dans la partie nord de l’Italie, où davantage de cas de coronavirus covid-19 se sont produits, dans un pays qui est en quarantaine totale depuis plusieurs jours.

