Coronavirus vidéo: Attention! Hugo Gatti admis après un test positif | Ligue d’Espagne

L’ancien archer argentin Hugo Gatti, 75 ans, est admis dans une clinique de Madrid et des examens médicaux indiquent qu’il est atteint d’un coronavirus, a déclaré son fils Lucas aux médias locaux argentins mardi.

«Elle a été admise pour une photo de pneumonie bilatérale qui a été confirmée comme étant causée par ce virus. Il est arrivé plutôt foiré, mais on nous a dit qu’il était stable. Mieux que ce n’est entré. Nous attendons qu’il se rétablisse, continue de s’améliorer. Nous espérons que cette folie prendra fin “, a expliqué Lucas Gatti au portail Infobae.

Le fils de l’exportateur de l’équipe argentine et de clubs comme River Plate et Boca Juniors avait déjà déclaré lundi que “El loco”, qui réside depuis longtemps en Espagne, ne se sentait pas bien et, considérant qu’il y a deux ans Ils ont mis deux stents (mailles pour ouvrir les artères bloquées), il a été décidé de l’emmener à l’hôpital et de l’hospitaliser. “Vous devez espérer que l’évolution est favorable et que vous vous sentez mieux”, avait déclaré Lucas.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du football argentin – avec Ubaldo el ‘Pato’ Fillol, il détient le record du plus grand nombre de pénalités économisées en Argentine – le ‘Loco’ Gatti est né le 19 août 1944 et sa première équipe , au début des années 1960, était Atlanta, d’où il a été transféré à River Plate. Plus tard, il s’est retrouvé dans la gymnastique et l’escrime La Plata, Unión de Santa Fe et Boca Juniors, où il a joué de 1976 à 1988 et a développé sa scène la plus glorieuse.

Avec Albiceleste, il a participé à 18 matchs et a pris sa retraite en tant que joueur à 44 ans. Pendant des années, il a participé en tant que commentateur à des programmes sportifs à Madrid.