Coronavirus, voici ce qui peut arriver: les championnats européens reportés et joués régulièrement jusqu’à fin juin Primapagina

Pour le moment, ce n’est qu’une idée, si elle devient réalité, il est trop tôt pour le dire. L’ennemi commun, le Coronavirus ou, si vous préférez, Covid-19, a changé nos vies, nos jours, arrêté le football, qui recommencera, mais seulement lorsque les conditions seront réunies. Maintenant, la santé vient en premier, maintenant le défi est joué sur un autre terrain. Il y aura un moyen de recommencer à rouler la balle quand le moment sera venu. Il est peu probable que tout revienne comme avant le 3 avril, plus il vous faudra encore quelques semaines pour reprendre le souffle des émotions d’un match de Serie A, de Premier League ou de Ligue des Champions. Une possibilité, à laquelle les clubs s’en tiennent.

PROPOSITION – La pensée commune des principales ligues européennes – en fait – est de redémarrer, de reprendre, mettre un terme à l’activité sportive en clôturant les championnats nationaux dans les prochains mois, en les reprenant lorsque les conditions de santé le permettront. Pas de séries éliminatoires ou éliminatoires, pas de championnat fermé tôt, pas de titre non attribué. Il y a la volonté de continuer, de replanifier le calendrier, profitant du mois de juin et, si nécessaire, des premiers jours de juillet (dans ce cas, une dérogation serait nécessaire pour les joueurs expirant le 30 juin).

L’UEFA DÉCIDE – Tout dépend de Covid-19, tout d’abord, et de l’UEFA. Ce mardi devra se prononcer sur le championnat d’Europe, prévu du 12 juin au 12 juillet. Sans report, il est difficile de penser que les ligues et les coupes européennes peuvent reprendre et se terminer régulièrement, il n’y aurait pas de temps matériel. Voilà pourquoi le scénario le plus crédible est de libérer l’été d’un événement aussi important et encombrant, en le déplaçant jusqu’en 2021. Une possibilité qui au cours de la dernière semaine semble être devenue une nécessité. Mardi, nous en saurons plus, dans l’espoir de recevoir de bonnes nouvelles sur le front des virus. L’obstacle le plus élevé à surmonter.