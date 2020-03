Coronavirus, voici l’auto-certification pour les voyages. Téléchargez le formulaire

Comme indiqué dans le décret en vigueur de ce matin, les citoyens ne peuvent se déplacer que pour des besoins de travail avérés, des situations de besoin, des raisons de santé, le retour à leur domicile.

LES DÉTAILS

Désormais, pour les déplacements de ville en ville et au sein des mêmes communes, il faudra compléter l’autocertification du ministère de l’Intérieur (CLIQUEZ ICI POUR LE TÉLÉCHARGER). Seule celle relative à la Lombardie et aux 14 provinces concernées par la première disposition est disponible mais la version actuellement téléchargeable est valable pour l’ensemble du territoire italien. Le document doit être signé à la fois par le citoyen qui doit se déplacer et par la police qui effectue le contrôle. Nous réitérons les raisons pour lesquelles le déménagement est considéré comme légitime: 1 – Besoins prouvés de travail; 2 – Situations de nécessité; 3 – Raisons de santé; 4 – Retournez à votre domicile, domicile ou résidence.

Si les conclusions de la police sont négatives, la plainte commencera, ce qui comprendra une arrestation pouvant aller jusqu’à trois mois et une plainte pour délits malveillants contre la santé publique.

