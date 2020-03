Coronavirus | WhatsApp: comment passer des appels vidéo de groupe pendant la quarantaine | covid-19 | Smartphone | Applications | Apps | Téléphones portables | Appels vidéo | NNDA | Technologie NNRT

Dans de nombreux pays à travers le monde, une quarantaine généralisée a été lancée afin d’empêcher une nouvelle propagation du coronavirus. C’est pourquoi, afin de ne pas arrêter leur travail, des milliers de travailleurs ont décidé de travailler à domicile en utilisant une variété d’outils, l’un d’eux est WhatsApp et sa fonction populaire: les appels vidéo.

Cet outil a été mis en œuvre en WhatsApp Depuis 2018, notamment ceux où vous pouvez réunir plus de 4 personnes et leur parler en même temps, sans avoir à quitter votre domicile ou votre zone de quarantaine.

La seule condition pour qu’il fonctionne parfaitement est d’avoir un réseau Internet suffisamment bon pour qu’il n’y ait pas de croisements ou de retard qui vous empêchent de vous connecter ou de recevoir le message trop tard.

Pour effectuer un appel de groupe ou un appel vidéo, commencez par l’un des contacts, puis appuyez sur le bouton “Ajouter des participants” situé dans le coin supérieur droit.

D’un autre côté, si vous devez passer un appel vidéo normal, appuyez simplement sur le bouton de l’appareil photo et c’est tout. Cet outil est disponible dans l’application depuis 2016 et la société assure qu ‘«au total, il y a plus de 2 milliards de minutes d’appels par jour».

“Les appels de groupe sont toujours cryptés de bout en bout et ont été conçus pour fonctionner correctement dans le monde entier dans différentes conditions de connexion Internet”, a-t-il expliqué. WhatsApp.

Coronavirus: les patients disent au revoir aux médecins après s’être remis du COVID-19

C’est pourquoi, pour coordonner différentes tâches, en plus de Skype, Line, Messenger, vous avez des appels vidéo de WhatsApp comme l’une des alternatives pour pouvoir passer votre quarantaine en toute sécurité et éviter de quitter la maison. N’oubliez pas de vous laver les mains et d’éviter de toucher votre visage pour éviter la propagation du coronavirus.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE COVID-19?

Le coronavirus a infecté plus de 115 000 personnes dans le monde. Avec toutes les nouvelles des annulations d’événements, des vols à vide et des précautions de santé (lavez-vous les mains!), Il est naturel que les gens se sentent un peu anxieux chaque fois qu’ils ressentent un chatouillement dans la gorge ou le début d’une mauvaise toux.

Jorge Salas Hernández, directeur général de l’Institut national des maladies respiratoires (INER), a détaillé quels sont les symptômes du coronavirus Covid-19 et comment nous pouvons nous traiter plus rapidement.

Le spécialiste a réitéré que les symptômes du coronavirus sont très similaires à ceux d’une grippe, par conséquent, les gens pourraient saturer les hôpitaux publics et privés; cependant, il existe un moyen de faire la différence.

Coronavirus: l’Uruguay et le Venezuela décrètent l’urgence du coronavirus, davantage de pays restreignent les vols

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes allaitant au biberon leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhastApp De nouveaux endroits comme cabane, ramassage, planche à roulettes seront ajoutés. Alors que dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le boomerang.

D’autres articles qui seront également présents comprennent le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre rideau, le broyeur, la souricière, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui viendront WhatsApp sont les drapeaux et les symboles seront le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une cinquantaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, dont le paon, la flamme, un boulier, le métier de super-héros ou la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale du cabinet de conseil Brandwatch sur Twitter, les emojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.