Coronavirus, zone rouge agrandie. Tommasi et Balotelli: “Arrêtons la Serie A”

L’Italie est confrontée à une situation qui, jour après jour, semble devenir de plus en plus complexe: Covid-19, connue de coronavirus, met à rude épreuve l’ensemble du système italien.

Au cours des dernières heures, le Premier ministre Giuseppe Conte a officiellement communiqué la signature d’un décret ce qui élargit la zone rouge et «ferme» la Lombardie avec 14 autres provinces.

Ci-dessous le texte avec les points pour les domaines concernés, qui réglemente toutes les activités: de l’éducation aux magasins, en passant par le sport.

Conte signe le décret: restrictions dans toute la zone rouge mais la Serie A ne s’arrête pas

a) éviter tout mouvement de personnes entrant et sortant des territoires identifiés et dans les territoires eux-mêmes, même si la mobilité est autorisée “pour des besoins de travail avérés ou des situations de besoin pour des raisons de santé”, même si “le retour au domicile est autorisé , domicile ou résidence “;

b) en cas d’infections respiratoires et de fièvre (au dessus de 37,5 °) il est “fortement recommandé” de rester à la maison et de limiter les contacts;

c) interdiction absolue de la mobilité des personnes en quarantaine;

d) les manifestations et compétitions sportives sont suspendues, à l’exception des athlètes de catégorie professionnelle et absolue, à condition que les activités se déroulent à huis clos et sous la surveillance du personnel médical des clubs sportifs;

e) il est recommandé aux employeurs publics et privés de permettre aux employés de profiter des vacances et congés ordinaires;

f) les remontées mécaniques sont fermées;

g) tous les événements sont suspendus dans des lieux publics ou privés, de la culture au sport, des activités religieuses aux foires. Les cinémas, théâtres, pubs, boutiques de paris, discothèques sont fermés;

h) toutes les écoles et universités restent fermées, mais elles peuvent continuer l’activité d’apprentissage à distance. En revanche, les cours de médecins spécialistes et les activités de formation des professions de santé ne s’arrêtent pas;

i) les lieux de culte ne peuvent être ouverts que s’ils permettent de maintenir une distance d’un mètre entre les personnes présentes. Les cérémonies civiles et religieuses sont suspendues, y compris les funérailles;

l) les musées et instituts culturels sont fermés;

m) les concours publics et de qualification sont suspendus, à l’exception de ceux liés aux professions médicales et à la protection civile;

n) les activités de restauration et de bar sont autorisées de 6 à 18 toujours dans le respect de la règle de distance d’au moins un mètre entre les personnes

Ce qui ressort, au-delà de la gravité des restrictions, c’est que les événements sportifs professionnels se poursuivront. Evidemment aussi ce dernier avec des limitations. C’est la mesure qui divise le monde du football.

Il y a ceux qui voudraient arrêter le championnat, en raison d’une épidémie qui risque de devenir ingérable et ceux qui font confiance aux mesures prises par le gouvernement.

Coronavirus, Tommasi et Balotelli ne sont pas là: “Stop Serie A”

Damiano Tommasi, président de l’AIC, a des idées très claires et l’exprime avec ce tweet:

Mario Balotelli est de la même idée. Le footballeur de Brescia se déchaîne sur Instagram et écrit:

«J’adore le football plus que vous, mais jouer signifie voyager en bus, train, avion, dormir dans un hôtel, tout en restant en contact avec d’autres personnes en dehors de votre société. Je ne vois pas déjà mes enfants pour ce maudit coronavirus, car comme vous le savez, ils ne vivent pas en Lombardie et c’est déjà énervant et triste pour moi.

C’est sûr que je ne voudrais jamais que ma mère, avec qui je mange presque tous les jours, ne soit pas une de mes pairs autant qu’elle puisse aimer le football (à qui je dois tout), je n’aime pas ça et je ne veux absolument rien lui attacher! Pour quoi? Pour divertir quelqu’un d’autre? Ou ne pas perdre d’argent? Allez, ne plaisante pas! Reprenez-le, vous avez rompu maintenant. Ne jouez pas avec la santé des enfants “