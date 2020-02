Corriere del Mezzogiorno: “Naples, Koulibaly achète un grenier avec vue sur la Tour Eiffel”

“Koulibaly achète un grenier avec vue sur la Tour Eiffel”: voici le Corriere del Mezzogiorno (éd. Campanie) à la page 19. Pas une simple saison pour Koulibaly, qui s’est arrêté à cause d’un problème de cuisse. Hier, des rumeurs en provenance de France parlaient d’un éventuel transfert de KK au PSG: le défenseur aurait déjà acheté un penthouse à Paris. Cependant, il n’y aurait aucun lien, selon ce que SSC Napoli fait savoir via la radio officielle du club. Koulibaly a également acheté une maison à Milan et investit souvent dans l’immobilier.