SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par WilMan

la Naples, comme cela arrive souvent, monopolise la page sportive du Corriere del Mezzogiorno. Sur le marché, le titre est le suivant: “Voici Lobotka. Aujourd’hui les visites puis le stade”. Sur le terrain de football a joué l’espace pour les mots de Gattuso qui, au vu du défi avec la Lazio cet après-midi, tente de calmer les siens: “La force des nerfs détendus.” Calme, nous sommes Napoli “, nous lisons.

courriers

courriersSébastien Donzella371/3714733dona.zeb@gmail.com © photo de WilMan

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

11.01 07:53 – Corriere del Mezzogiorno: “Naples, voici Lobotka. Visites aujourd’hui”

11.01 07:48 – Ouverture du QS: “Inter book one night as a Goddess”

11.01 07:43 – Corriere di Roma: “Lazio-Napoli et Roma-Juve: alarme ultrà”

11.01 07:38 – Il Secolo XIX, Ranieri: “Attention à Brescia, ça peut nous blesser”

11.01 07:33 – Corriere Torino sur Roma-Juve: “Sarri et la transformation”

11.01 07:28 – Le Messager du Latium: “Après-midi du livre d’histoire”

11.01 07:23 – Corriere della Sera: “Icardi-PSG, ok pour le rachat de 70 millions”

11.01 07:18 – La Stampa sur Inter et Juventus: “Winter sprint”

11.01 07:13 – Corriere dello Sport sur le combat Scudetto: “Tir à la corde”

11.01 07:08 – Ouverture de Tuttosport: “Inter et la Juve vont à l’église”

11.01 07:03 – La Gazzetta dello Sport sur Inter: “Comptez chez le dentiste”

10.01 10:12 – Corriere di Verona: “Hellas, l’énergie de Borini vient de Milan”

10.01 10:03 – Corriere di Brescia: “Sans Tonali la lumière s’éteint”

10.01 09:58 – Fiorentina, Corriere dello Sport-Stadio (éd. Firenze): “C’est un!”

10.01 09:48 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Bologne): “Muse de Sinisa”

10.01 09:43 – Corriere di Roma sur le Giallorossi: “Florenzi, chance de rachat”

10.01 09:38 – Il Mattino: “Lazio-Napoli, des opposés qui n’attirent pas”

10.01 09:33 – Corriere di Bergamo: “Atalanta-Caldara, le retour du géant”

10.01 09:28 – Il Messaggero: “Rome, la victoire est ferme à Paulo”

10.01 09:23 – Gazzetta di Parma: “Voici Kurtic: ‘Rendez-vous le lundi soir'”

10.01 09:18 – La Repubblica-Florence: “L’idée de Rocco pour les Francs”

10.01 09:13 – Corriere dello Sport: “Inter, Giroud premier choix pour l’attaque”

10.01 09:08 – Tuttosport: “Avec l’argent de Piatek, Milan essaie d’avoir Politano”

10.01 09:03 – La Gazzetta dello Sport: “Naples, Fabian Ruiz risque l’exclusion”

10.01 08:58 – La Stampa: “Huit ans après Gasperini à San Siro pour la dernière revanche”

10.01 08:53 – La Nuova Ferrara: “SPAL, Dabo est déjà là. Bonifazi vers le retour”

10.01 08:48 – Il Mattino: “Napoli double: Lobotka à deux pas”

10.01 08:43 – Corriere Torino: “Fatigue et pénalités mais le Taureau passe”

10.01 08:38 – Latium, Il Messaggero: “Caicedo, l’homme de la première minute”.

10.01 08:33 – Corriere di Bologna: “Alors Ibanez se rapproche”

1er étage

Le prédestiné du Kosovo n’a pas déçu les attentes: à 15 ans, le destin de Blendi Baftiu semble devenir un acteur important et la croissance physique ne trahit pas les attentes des professionnels. Né en 1998, l’UEFA l’a inscrit parmi les 50 talents …