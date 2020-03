Corriere del Mezzogiorno: “Urgence, Gattuso dicte les règles”

“Urgence et prudence, Gattuso dicte les règles”. C’est le titre de la page 15 que le Corriere del Mezzogiorno consacre à Napoli en ce moment d’urgence de Coronavirus dans lequel le monde du football est impliqué: “Championnat suspendu, l’équipe s’entraîne pour Barcelone. Dans la soirée, le Premier ministre Conte a étendu les limites déjà imposées à la Lombardie et à d’autres provinces de l’Italie et a également suspendu le championnat de Serie A. La décision était déjà dans l’air, le centre sportif de Castel Volturno n’était plus une oasis dans le désert, le football c’est dans l’urgence du coronavirus, c’est abandonner le sentiment d’être un monde à part. “