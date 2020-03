Le décret d’urgence est arrivé hier, le premier jour qui marque une baisse de la croissance des infections, avec le pic attendu dimanche. Ainsi le titre du Corriere della Sera: “Plus de médecins, arrêtez les impôts et les hypothèques”. Une manœuvre lancée qui activera 350 milliards de lires, avec des mesures pour les entreprises, les familles et les soins de santé. Arrêtez les impôts et les hypothèques. Dix mille médecins arrivent, surtout des diplômés récents: en effet, le diplôme suffira pour obtenir la qualification de médecin: pas d’examen d’État.