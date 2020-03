Corriere della Sera: “Solution de l’UEFA: les Européens en novembre, premiers tournois et coupes”

“Solution de l’UEFA: Championnats d’Europe en novembre, premiers tournois et coupes”: voici comment Corriere della Sera dans sa section sportive en page 41. Un Européen sur le modèle de la Coupe du monde 2022 au Qatar: c’est l’hypothèse si vous pouvez recommencer le 2 mai. Demain, la conférence téléphonique décisive avec l’UEFA et les ligues. Le sujet brûlant sera l’Euro 2020, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet. Il y a peu de doutes sur le report, l’actualité concerne les nouvelles dates. L’idée est de le délocaliser non plus en juin 2021, mais du 23 novembre au 23 décembre de cette année.