Corriere dello Sport: “Rome, accusé Fonseca”

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

“Accusation Fonseca”: le Corriere dello Sport fait donc la une de sa première page aujourd’hui. Les controverses d’arbitrage ne disparaissent pas. L’entraîneur rom ne les a pas envoyés dire: “En Italie, les arbitres n’ont pas le même jugement pour tout le monde”. Rome a un record de 61 cartes, l’entraîneur n’est pas là et les rebelles. Et aujourd’hui, à 20h45, il accueille la Bologne de l’ex Sinisa Mihajlovic.

Premières pages

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

07.02 08:03 – Corriere dello Sport: “Rome, accuse Fonseca”

07.02 07:58 – La Nation à l’alto: “Haute tension, examens à Florence”

07.02 07:53 – Corriere Torino sur Juve: “Sarri, le Pjanic qui n’est pas là”

07.02 07:48 – Il Mattino sur Napoli-Lecce: “Ce qui reste du Sud dans le football”

07.02 07:43 – Corriere di Roma, Fonseca: “Annuler et recommencer”

07.02 07:38 – L’ouverture du QS sur le derby: “Gigio da firma, Messi da sogno”

07.02 07:33 – La Gazzetta dello Sport: “Ronaldo à Sanremo: le festival CR7”

07.02 07:28 – Il Messaggero sur Roma: “Bologne est là: la victoire est obligatoire”

07.02 07:23 – Corriere della Sera: “Inter-Milan, les clés du derby”

07.02 07:18 – La Stampa, Mazzarri: “J’étais devenu la cible”

07.02 07:13 – Ouverture du Corriere dello Sport: “All on Juventus”

07.02 07:08 – Ouverture de Tuttosport: “Juve-Dybala 2025”

07.02 07:03 – Ouverture de La Gazzetta dello Sport, Pirlo: “Conte-Ibra, derby top”

06.02 09:33 – Repubblica (ed. Firenze): “Iachini étudie une équipe avec 3 points”

06.02 09:28 – Gazzetta di Modena et De Zerbi: “Avec SPAL pour nos ambitions”

06.02 09:23 – Nouvelle Ferrare: “SPAL s’accroche à l’attaquant de Petagna”

06.02 09:18 – Il Secolo XIX sur Audero: “L’involution du gardien de but s’inquiète”

06.02 09:13 – Corriere dello Sport: “Fête CR7 et Sanremo”

06.02 09:08 – Tuttosport sur le derby: “Conte-Pioli, le jeu d’échecs”

06.02 09:03 – La Gazzetta dello Sport: “Derby des contraires”

06.02 08:58 – Il Mattino sur le blues: “Naples a deux visages, le jeu des couples”

06.02 08:53 – Corriere di Torino: “Juve, l’énigme de Ramsey”

06.02 08:48 – Il Messaggero, Rome: “Fonseca défie les rivaux du banc d’été”

06.02 08:43 – Gazzetta di Parma: “Voici Caprari:” Je suis ici pour grandir “”

06.02 08:38 – La Stampa sur Bonucci: “L’irremplaçable au centre de la Juve”

06.02 08:33 – Corriere di Roma: “Rome sans milieux de terrain. Fonseca pleine de doutes”

06.02 08:28 – Corriere dello Sport (ed. Roma) sur Lazio: “Vous avez tout donné”

06.02 08:23 – Corriere della Sera, Inter parle: “Spalletti pourrait partir”

06.02 08:18 – The Nation, Igor: “Ici pour l’histoire”

06.02 08:13 – Corriere dello Sport: “Lazio, seulement des postes. Pas de dépassement”

1er étage

Trente-neuf buts encaissés en vingt-deux jours. Telles sont les principales données à partir desquelles Moreno Longo doit commencer à prendre les rênes de la saison de Turin en main. Au-delà des attentes d’une équipe plus ludique et coquine que celle de Walter Mazzarri, ce sera la …