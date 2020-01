Corriere di Bergamo: “Atalanta, la dot de Gasp: 285 millions”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par WilMan

Le dernier, par ordre chronologique, était Kulusevski. Qui se démarque sur la première page du Corriere di Bergamo avec leAtalanta et le titre d’accompagnement suivant: “La dot de la Gaspésie: 285 millions d’euros. Revenus de cessions”. Les pages internes expliquent mieux: “L’ère gaspésienne. 285 millions de dot. Ce sont des revenus de vente, principalement des plus-values”.

Pour parler du dernier bilan de la Juventus, qui a suscité une certaine inquiétude (et controverse) au cours des dernières heures, l’ancien journaliste de Tuttosport Paolo De Paola s’est entretenu avec TMW Radio pendant le Maracanà:

“Ce ne sont pas des données alarmantes mais des mesures doivent être prises. Elles ont affecté …