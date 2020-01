Corriere di Bologna en coupe haute: “Rossoblù à mi-chemin avec Turin”

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

la Bologne visite le turin le dernier jour du match aller, à la recherche d’un tour de championnat, avec la possibilité de contourner la formation de Mihajlovic et même de Napoli. Le Corriere di Bologna en première page consacre également un boxino à ce match: “Rossoblù à mi-chemin avec Turin”.

Autres actualités Revue de presse

12.01 09:23 – La Stampa: “L’Atalanta bloque l’Inter, Ibra sourit à Milan”

12.01 09:13 – La Gazzetta dello Sport: “La Juve à Rome pour un demi-championnat”

12.01 09:03 – Corriere dello Sport fait la une des journaux: “Le rugissement d’Ibra, Milan s’en va”

12.01 08:58 – Vérone-Gênes, titre Il Secolo XIX: “Nicola défie Juric avec Faber”

12.01 08:53 – Time loue la Lazio: “Il n’abandonne jamais et gagne de force avec Napoli”

12.01 08:48 – Il Secolo XIX: “Samp, l’accusation d’avoir applaudi l’assaut de Brescia”

12.01 08:43 – Corriere di Bergamo: “Atalanta, pari et spectacle à San Siro”

12.01 08:38 – Tuttosport ouvre à Turin: “Europe proche, mais Mihajlovic est là”

12.01 08:33 – La Romanista en vue de la Juve: “Charge boys”

12.01 08:28 – La Nation en vue de la Fiorentina-SPAL: “Viola, allume la lumière”

12.01 08:23 – Naples, Corriere del Mezzogiorno: “Star Noemi dans la nuit amère”

12.01 08:18 – Il Mattino fait la une des journaux après la Lazio-Napoli: “Paratonnerre Gattuso”

12.01 08:13 – Corriere dello Sport: “Juve pour les dépassements, Rome pour la Ligue des Champions”

12.01 08:08 – Titre Qs-Sport: “Inter, égal de peur. Chance de dépasser pour la Juve”

12.01 08:03 – Milan, La Gazzetta dello Sport fête Ibrahimovic: “Ibracadabra”

12.01 07:58 – QS-Sport en première page: “Ibrahimovic sans cesse et l’AC Milan gagne”

12.01 07:53 – Corriere Torino en coupe basse: “Toro-Bologne au nom de Verdi”

12.01 07:48 – Le messager d’ouverture: “Rome, Juventus pour la renaissance”

12.01 07:43 – Corriere Fiorentino en coupe haute: “Pasqual se retire”

12.01 07:38 – Le Messenger en première page: “Lazio, le rêve continue”

12.01 07:33 – Naples, Roma ouvert avec l’erreur d’Ospina: “Paperissima”

12.01 07:28 – Il Mattino: “Naples, soyons blessés: la défense trahit toujours”

12.01 07:23 – Corriere della Sera: “Inter, égal au frisson. Ibra tient l’AC Milan”

12.01 07:18 – Ouverture de Tuttosport sur Juve: “Super Goddess, quel cadeau pour Sarri!”

12.01 07:13 – Ouverture du Corriere dello Sport: “Scudetto Lazio”

12.01 07:08 – Tuttosport et le retour de Zlatan en première page: “Milan VIbra!”

12.01 07:03 – Ouverture de La Gazzetta dello Sport: “Inter, tu t’es bien passé”

11.01 09:33 – Corriere Fiorentino sur l’alto: “Cutrone nous fait rêver”

11.01 09:28 – La Repubblica (ed. Genova): “Flachi aussi pour pousser Samp”

11.01 09:23 – Gazzetta di Parma: “Les fans: chers à Turin. De l’argent pour la charité”

Zbigniew Boniek, ancien footballeur et président de la Fédération polonaise, a accordé une longue et intéressante interview avec les microphones de TMW Radio. Et entre autres, Boniek s’est également concentré en particulier sur le défi entre Rome et la Juventus: “Tout le monde peut gagner avec tout le monde, le …