Corriere di Roma: “Lazio, Milinkovic Savic et Luis Alberto: les stars ne bougent pas”

“Milinkovic Savic et Luis Alberto: les stars ne bougent pas”, titre le Corriere di Roma dans la section sportive. “La valeur des droits de représentation des joueurs ne devrait pas être affectée de manière significative par la crise sanitaire”, a expliqué Claudio Lotito. Surtout, il y a deux joueurs auxquels Lotito a pensé lors de l’écriture de ces lignes: Milinkovic-Savic et Luis Alberto, les bijoux les plus précieux de l’équipe. Immobile et Correa pourraient également être inclus dans la liste, mais ils ont des caractéristiques différentes: Ciro aime Napoli mais n’est plus jeune et lui et la Lazio veulent continuer ensemble (il n’est pas exclu qu’un renouvellement de contrat soit atteint); le “Tucu” a une clause de résiliation de 70 millions, donc si quelqu’un a l’intention de le prendre, il doit atteindre ce chiffre.