Corriere di Roma sur le Giallorossi: “Les barrages pour la Ligue des champions”

Dans le bas de la première page aujourd’hui au kiosque à journaux du Corriere di Roma, un espace pour le club de Giallorossi et le match de ce soir qui vaut une tranche de l’avenir: “Rome, les éliminatoires de la Ligue des champions. Ce soir à Bergame, contre Atalanta: gros points pour la quatrième place et pour l’équilibre “, lit le titre. Dans les pages internes, d’ailleurs, on retrouve les mots du technicien:” Pour jouer il faut du courage. Je ne commente pas Petrachi “. Fonseca et la Ligue des champions: “L’Atalanta est fort, mais les Roms doivent le croire”.