“Dybala, la Juve est l’avenir”. Tel est le titre de la page 13 que le Corriere di Torino dédie à Joya après l’incroyable but signé contre les Nerazzurri grâce auquel les scénarios futurs se sont ouverts: “Décisif contre l’Inter, l’Argentin reçoit compliments et applaudissements. Il est maintenant prêt à rouvrir les négociations avec le club: reconduction jusqu’en 2025, pour plus de 10 millions. Il insiste: il veut rester. “