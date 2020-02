Corriere di Torino: “Toro élimine à San Siro, mais le match est revu”

“Toro ko à San Siro, mais le jeu est revu”. Il s’agit du titre en première page du Corriere di Torino en référence à la grenade et à la défaite hier soir à San Siro: “Deux défaites consécutives ne sont pas un bon début pour ceux qui aiment le taureau comme Moreno Longo. Et la grenade bat ( 13) il y en a trop. Sassuolo. Atalanta. Milan, en Coupe d’Italie. Lecce. Sampdoria. Et encore Milan. Le train du Taureau va dans la mauvaise direction. Et chaque arrêt blesse l’esprit – sans doute – mais pour un moment. également au classement. Le côté droit est la réalité, une dimension à accepter et à inverser, comme Toro l’a fait hier avec le match “.