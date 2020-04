Corriere di Verona, Zaccagni parle: “Je vais bien, le virus est vaincu”

L’édition d’aujourd’hui du Corriere di Verona rapporte une nouvelle positive, avec les mots du même joueur jaune et bleu Zaccagni: “Je vais bien, virus vaincu”. “Je m’attendais à l’avoir, j’ai reconnu les symptômes. J’ai eu une ligne de fièvre pendant deux ou trois jours. J’ai aussi eu des douleurs aux jambes, que j’ai aussi ressenties la nuit”, a déclaré le joueur sur les chaînes officielles du club. “J’ai reçu beaucoup de messages, via Instagram, puis sur Facebook et WhatsApp. Je remercie tout le monde pour la grande affection qu’ils m’ont témoignée”, conclut-il.