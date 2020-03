Corriere Fiorentino: “Tournoi interrompu, Viola s’isole dans son bunker”

“Tournoi interrompu, la Fiorentina est isolée dans son bunker”. Il s’agit du titre haut de gamme en première page du Corriere Fiorentino consacré à l’urgence du Coronavirus et à l’équipe violette: “Le décret de Conte ordonne à la Serie A de s’arrêter jusqu’au 3 avril. La Fiorentina s’est entre-temps isolée dans le centre sportif: la nourriture scellé, bouteilles individuelles et thermomètre deux fois par jour. Règles strictes pour les joueurs et les managers. Le blocus demandé d’abord par le Coni puis ratifié “.