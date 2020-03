Corriere Torino: “Etudier le football et sortir Ciro: la journée de Sarri prépare la Juve”

“Etudier le football et sortir Ciro: la journée de Sarri prépare la Juve”: donc Corriere Torino sur Maurizio Sarri. Focus dédié à l’entraîneur de la Juventus et ses jours en quarantaine. Regardez de nombreux matchs, à la fois de la Juve et des prochains adversaires possibles. Chaque jour, il entend tous ses collaborateurs et certains footballeurs avec lesquels il a partagé le choix de couper une partie de son salaire et a passé une autre semaine d’isolement chez lui à Turin avec Enrico, connu sous le nom de “I ‘Bocca”.