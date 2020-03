“Il y a une Juve sur le terrain: 5 buts de Ronaldo et une double victoire contre le Bayern Munich”: ainsi Corriere Torino en page 14 aujourd’hui. On parle d’eSports, de football virtuel. L’équipe de trois joueurs professionnels ne s’arrête pas et a remporté les matchs amicaux disputés contre le Bayern Munich. Les équipes se sont rencontrées il y a deux mois dans le championnat eFootball.Pro avec une victoire pour les Allemands et une égalité.