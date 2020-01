Corvino: «Les grands noms veulent Chiesa, Vlahovic peut viser Barcelone et le Real. Sur Castrovilli … »| marché

L’ancien directeur du Fiorentina Pantaleo Corvino il a accordé une longue interview à Sportitalia: “Je suis à Florence depuis dix ans et les souvenirs sont nombreux. Il y a eu un premier cycle avec quatre qualifications en Ligue des champions, quatre titres italiens au niveau des jeunes. Puis un deuxième cycle où les résultats ne sont pas nous étions à égalité avec le premier, où nous devions récupérer la situation financière de l’entreprise. Nous avons réduit le nombre d’engagements et malgré cela nous avons fait 60 points la première année, 58 la deuxième et avec une troisième saison avec des problèmes environnementaux après 17 ans de gestion de Della Valle. Tout bien considéré, je pense avoir fait de mon mieux dans mon deuxième cycle. “

LAFONT – “Je lui ai payé 7 millions et aujourd’hui il est troisième du classement de Ligue 1, mais je ne fais pas le prix actuel”.

Castrovilli – “Nous lui avons payé un million plus la moitié de Petriccione. Je ne pense pas que la Fiorentina le vendra à 40 millions, connaissant les qualités du garçon, je pense qu’il aura beaucoup plus d’algues. Dans des moments insoupçonnés, j’ai dit qu’il arriverait dans l’équipe nationale et aujourd’hui je suis heureux qu’il soit vraiment proche du bleu. “

ÉGLISE – “Ça vaut 70 millions. Si je l’avais vendu à la Juventus? Quand un joueur veut rester, il faut tout faire pour le garder et pour cela je lui ai fait le contrat trois fois. Si, cependant, le marché propose un engagement trois fois plus élevé, un club il devait garder cela à l’esprit. Il y avait de grandes entreprises intéressées et prêtes à investir, Chiesa est aujourd’hui un appétit pour de nombreuses équipes. ”

RAIOLA – “Vos mots sur Milan? J’aime beaucoup Mino parce que je le connais depuis une vie et quand je me sens si déterminé et mauvais, je n’ai pas envie de le critiquer”.

ERISEN-INTER – “Le Nerazzurri avait besoin de greffes positives du marché pour combattre la Juve jusqu’à la fin et il le fait, Eriksen était ce dont l’équipe de Conte avait besoin.”

DE LA VALLÉE – “17 ans dans le football, c’est beaucoup, surtout quand certains aspects comme l’environnement font défaut. C’est vrai, il y a eu des erreurs, mais dans le football ils sont toujours au coin de la rue et nous avons fait de bons résultats avec un équilibre économique renouvelé. A Florence a trouvé aujourd’hui une unité environnementale qui a fait défaut ces dernières années. En trouvant une nouvelle propriété solide et importante, les Della Valle ont démontré leur affection et leur attachement à la ville de Florence “.

VLAHOVIC – “Il peut atteindre des niveaux stratosphériques, il peut atteindre des clubs du calibre de Barcelone et du Real Madrid”.