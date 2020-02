Corvino ne suffit pas pour Fasano, dans la seconde moitié allemande, il donne la même chose à Gelbison

LUCANIA VALLEY (SA). Après le succès extérieur sur le terrain de Santa Maria Caputa Vetere, dimanche dernier, le Gelbison il cherchait les trois points dans les murs amicaux de “Morra”, où la victoire du Valaisis a disparu depuis le premier championnat contre l’équipe d’Andria, 3-0 en faveur du rossoblu. Le match contre Fasano se termine 1-1 avec un but dans le temps: l’avantage de Corvino pour les invités est répondu par Tedesco.

Le corbeau habituel décide

Au premier tour de mains, Gelbison a immédiatement mis en danger: Tandara est disposé près de la zone, pour le directeur de course, Fantozzi de Civitavecchia, la faute sort de seize mètres. De la punition suivante, l’allemand, avec un tir à traverser, frappe la barre transversale à Suma battu. C’est le Fasano qui passe cependant à la première fente offensive: Corvino, avec un tir venimeux de 25 mètres, trou Cefariello, pris par surprise par la puissante plaisanterie du 10 Pouilles. A 22 ‘Gelbison toujours dangereux sur les développements d’un coup de pied placé, Suma, sortant, smanaccia et aucun des attaquants valaisans ne parvient à dévier vers la porte sans surveillance des Pouilles. Juste avant la demi-heure Squillante insère Simonetti, un attaquant de Giordano, un défenseur, dans une tentative de donner à l’équipe un poids offensif. A 35 ‘occasion pour le Valais: Tandara, après une action manoeuvrée, sert l’allemand qui compte d’abord mettre le ballon d’un demi-mètre au fond. A 39 ‘, Tandara, caché sur le côté gauche, cherche le chemin de loin, Suma para sans soucis. Le premier semestre, après une minute de reprise, se ferme donc de un à zéro.

OCCASIONS ET EGAL GELBISON

Dans la seconde moitié des émotions au départ, à 10 ‘pour les invités, Bernardini tente la conclusion à distance, le milieu de terrain des Pouilles est fermé, en l’occurrence par l’arrière-garde locale. Après une minute, cependant, c’est Schena, de l’intérieur de la zone, qui engage Cefariello, qui est la cible de la chirurgie à faible adhérence. A 17 ‘Suma, poinçonné, ferme le rétroviseur sur un coup de pied placé de 20 mètres botté par un Allemand. Après une minute, Gelbiscon réclame toujours un penalty: sur une tête de l’Allemand, à bout portant, le Fasano balaie, après un prétendu toucher de la main de l’un de ses défenseurs. Le Gelbison grimpe l’égal à 21 ‘: Orlando, engagé dans la course en cours, se désengage bien sur le côté gauche en traversant vers le centre où il est allemand, la pointe de l’ancien Saint-Thomas parvient à vaincre Suma, à bout portant. Immédiatement après le point d’avantage, Fasano essaie d’avancer immédiatement: Diaz bute sur le plus beau permettant à la défense de lever la menace. A une demi-heure, Gelbison essaie à nouveau sur le bon secteur toujours avec Orlando, la croix de l’extérieur ne trouve aucune déviation dans la zone. A 32 ‘Cefariello, de l’autre côté, sauve le Gelbison, se rapprochant du rythme des invités qui sont entrés trop facilement dans les seize mètres. Dans la dernière partie du match, à 38 ‘, Cochis, pour les Pouilles, en action sur la contre-attaque, tire juste au-dessus de la barre transversale, le même footballeur, à 41’, placé à distance trouve la double opposition de Cefariello. L’extrême défenseur du Cilento puis prodigieux à 45 ‘, quand il sauve, déviant pour un corner, sur la torsion aérienne de Gonzales. Fin 1-1, Gelbison et Fasano se partagent ainsi les enjeux.