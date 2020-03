Cosenza, trop de points perdus en seconde période. Et un groupe à rendement négatif

Avant-dernier du classement général, dernier de celui du deuxième tour avec 4 points en poche en 8 jours, Cosenza fait partie des 3 équipes du tournoi des cadets en cours qui réussissent mieux hors du domicile que dans les murs amicaux, avec 14 points extérieurs et 10 à San Vito-Marulla. Pour renforcer ce concept, les buts marqués, 10 à domicile (pire attaque du tournoi entre les murs des amis) et 19 à l’extérieur (troisième attaque la plus prolifique après Crotone avec 21 buts marqués et Bénévent à 20 mètres d’altitude, sur un pied d’égalité avec Virtus Entella). 7 points perdus en seconde période par rapport aux résultats de la 45 ‘, un record négatif main dans la main avec Pise. Pillon revient de 4 points en 5 matchs (0,80 points en moyenne), 20 en 23 jours de Braglia (0,87). Le gardien Perina, 27 apparitions et 2430 ‘sur le terrain, commande à la fois le classement du rossoblu multi-présent et les minutes jouées, tandis que Emmanuel Riviere, 7 buts marqués et 6 points apportés grâce à ses buts décisifs contrôlent les classements respectifs mentionnés ci-dessus et “voit” le double chiffre, obtenu jusqu’à présent en carrière seulement en 2013/14 à Monaco (Ligue 1, 10 buts).