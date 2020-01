Costa d’Amalfi a battu les dirigeants palmeses 2-0 avec deux buts en finale

Les hommes de monsieur Ferullo rachètent leurs deux dernières défaites (dont une qui valait pourtant l’accès à la finale de la Coupe d’Italie) et battent l’un des deux leaders avec un résultat de 2-0.

Première moitié substantielle de la marque biancazzurra, avec les propriétaires côtiers du jeu et le Palmese forcés de couvrir les espaces et de chercher le redémarrage. Cependant, peu d’occasions dangereuses, une avec Lettieri, un tir sûr et rejeté par Romano, et la conclusion d’Apicella, ronde, haute sur la barre transversale.

Dans la seconde moitié, la musique ne change pas, mais les hôtes augmentent l’intensité de leur jeu, se rendant plus dangereux. Le milieu de terrain côtier monte littéralement dans la chaise, avec un catalan vraiment somptueux. La course, cependant, trouve son tour avec les remplacements, en fait le nouvel entrant Infante bat le corner sur lequel Iommazzo trouve l’avantage au 79e: belle tête d’avance sur le premier poteau, sur lequel Santangelo ne peut rien faire.

Un peu plus de cinq minutes passent et la côte amalfitaine double: une splendide verticalisation des Lettieri pour Ferrare qui, dans la région, de première intention laisse une droite sèche qui ne laisse aucune échappatoire à Santangelo. San Martino explose de joie et d’applaudissements pour la formation de Ferullo.

La course se termine pratiquement ici, avec la palmese anéantie, mais qui conserve le record compte tenu de la défaite de la Polisportiva Santa Maria à Scafati, et des côtières à fêter avec leurs fans.

Commissaire: Mario Pisani