Costa d’Amalfi-Afragolese 0-1, le premier n’est jamais oublié pour le rossoblu

SARNO (SA). Au «F. Squitieri “sur le terrain Finale de Coupe d’Italie Amateurs de Campanie, le Côte amalfitaine et leafragolese ils concourent pour le trophée et l’accès à la scène nationale de la compétition.

18h55 – Voici les formations officielles de Squitieri:

Côte amalfitaine: Naples, Vallefuoco, Mansi, De Martino, Senatore, Lettieri, Iomazzo, De Angelis, Apicella, Ferrara, Catalano. Entraîneur: Ferullo.

afragolese: Pragliola, Giordano, Liguoro, Della Monica, Nocerino, Santonicola, Marigliano, Marzullo, Fava, Signorelli, Murolo. Entraîneur: Masecchia.

19h08 – Vers le début du jeu

Les présidents africains de la côte amalfitaine

19h10 – Sifflez pour commencer à Squitieri, c’est parti!

19h13 – Les Afragolais étaient immédiatement dangereux, les garçons de Masecchia étaient très agressifs, première tentative de Murolo à 2 ‘avec une belle conclusion sauvée par Naples au premier poteau. Grande progression de l’attaquant rossoblu qui saute trois et engage le gardien de but dans un arrêt de plongeon.

19h20 – Tentative de Signorelli à 3 ‘du bord, ballon pas trop. Costa répond avec Catalano, tirant sur les développements d’un corner et d’un ballon hors cible.

19h24 – Après une phase de percussions, notamment grâce au rossoblu, le rythme de course diminue fortement et les deux équipes peinent à créer des ballons de buts clairs.

19:30 – Au fil des minutes, la formation côtière prend du courage, dangereuse à 20 ‘du défenseur Vallefuoco en corner. Quelques minutes plus tard, les hommes de Ferullo risquaient, l’erreur de Lettieri en possession, mais le centre de Signorelli ne trouve aucun coéquipier dans la zone.

Côte africaine de l’Afrique sur le terrain

19h34 – Afragolais à la 23e minute avec un tir de Santonicola, Napoli incertain qui risque et dévie pour un corner avec une intervention à une main.

19h35 – AFRAGOLAIS PRÈS DU BUT! Beaucoup d’erreurs dans la phase de possession d’un côté et de l’autre. Sur les développements d’un corner, battre et reprendre dans la zone puis le ballon se termine sur les pieds de Murolo qui dans la petite zone l’envoie sensationnellement sur le côté.

19h38 – ROSSOBLU ATTAQUANT, SUPER NAPLES! Action convulsive dans la zone d’Amalfi le 27 ‘, Signorelli essaie de terminer avec des ciseaux mais le ballon se termine aux pieds de Fava. L’attaquant de rossoblu offre une passe parfaite pour Marigliano, face à face avec Napoli le milieu de terrain se laisse hypnotiser.

Côte amalfitaine-Afragolese, Final

19h46 – Nombreuses erreurs libres des deux équipes, sans doute quelque chose de plus de points par les garçons de Masecchia, proches de marquer dans au moins deux circonstances. La côte amalfitaine a du mal à devenir dangereuse, trop soumise dans la zone de but et a du mal à garder le ballon en rotation continue.

19:56 – Après seulement une minute de récupération, la première fraction se termine. Buts blancs, l’Afragolais gaspille deux occasions claires, en seconde mi-temps les deux techniciens ont pu faire plusieurs changements pour ramener à la maison la Coupe.

20h11 – Nous partons au Squitieri di Sarno.

20h15 – A 50 ‘dangereuse de la côte amalfitaine, insiste sur l’action d’Apicella sur la gauche, le ballon se termine sur les pieds de De Angelis qui le place du bord au dessus de la barre transversale. L’Afragolais répond par un tir irréaliste de Santonicola sur les développements d’un corner.

20h28 – Santonicola sort et Ausiello entre dans la maison de Rossoblu.

20h31 – AVANTAGE AFRAGOLAIS! Corner depuis la droite à 63 ‘, en-tête sur le premier poteau de Nocerino qui le met sur le deuxième et se moque de Naples.

Côte amalfitaine et africaine

20h32 – COSTA NEAR PARI! En quelques minutes la côte proche du but, Vallefuoco essaie d’abord sur un coup franc de la gauche, Pragiola s’envole. Au coup de pied de givre suivant ceinturé dans la zone de Vallefuoco, l’arbitre laisse les protestations au milieu d’Amalfi continuer.

20h36 – Après l’inconvénient, l’équipe de Salerne tremble, le joueur afragolais qui laisse les adversaires jouer et ne trouve pas le coup de grâce est moins brillant.

20h47 – Tir insidieux d’Apicella à 81 ‘, du haut à gauche de la surface de réparation dévie Pragniola du poing. Il pousse la côte amalfitaine. Réponse 60 “plus tard Marzullo pour les Afragolais, abattu de l’extérieur rejeté par les poings de Naples.

20h50 – Fantastique conclusion en acrobatie de Sogno à 84 ‘, délicieuse passe décisive de Murolo et vol semi-renversé de l’Argentin qui termine sur le côté.

20:53 – Excès de chaleur à 86 ‘pour Guillari, faute lourde au milieu de terrain et rouge direct pour le joueur de la côte amalfitaine. Un peu d’agitation s’active puis séduit par le directeur de course.

20h58 – Occasion Costa d’Amalfi, proche du but Apicella sur la passe décisive de Catalano, balle au-dessus de la barre transversale depuis une bonne position.

21h01 – Occasion de rêve, tir sauvé de Naples. Puis fausse alarme pour un coup de sifflet qui ressemblait à la triple fin. Le jeu se termine, le joueur africain remporte la Coupe Amateur d’Italie.