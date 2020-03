Côte amalfitaine, engagé défenseur des ex Faiano et Grumentum

Nouveau visage pour la défense de la Côte amalfitaine pour la dernière partie du championnat de Excellence.

Le club côtier a en effet engagé le jeune défenseur de la classe 2000 Valerio Siani, qui revient en jeu après l’expérience de l’année dernière avec la chemise de Grumentum, avec la victoire du championnat lucanien d’excellence. Ci-dessous, l’annonce du club:

F.C. Costa d’Amalfi annonce avoir complété l’adhésion du défenseur, classe 2000, Valerio Siani. Valerio est né le football à Nocerina, avec qui il arrive pour jouer le championnat national junior. Il passe ensuite à Faiano, où il ne reste qu’un an, avant de se rendre au Grumentum Val d’Agri, avec lequel il remporte, en tant que protagoniste, un “triple” historique: Championnat, Coupe d’Italie et Super Coupe.

À partir d’aujourd’hui, cependant, il est officiellement un joueur de la côte amalfitaine, et nous sommes honorés de l’accueillir. Nous souhaitons donc la bienvenue à Valerio, en espérant qu’ensemble nous pouvons grandir et nous améliorer, pour atteindre des objectifs toujours plus grands.