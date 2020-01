Cougars contre Pachuca LIVE via TUDN, Sky Sports et Star Channel ONLINE TV: REGARDEZ LE JEU TV LIVE HD EN DIRECT diffusé MAINTENANT pour le jour 1 de la Clausura 2020 de la Ligue MX au Stade olympique

Mis à jour le 01/11/2020 à 23:19

Avec la transmission de TUDN, Cougars et Pachuca les visages sont vus ce dimanche (LIVE | LIVE | FREE | LIVE | TV EN LIGNE) pour le premier jour du tournoi Clôture 2020 de la Liga MX. Ne le manquez pas. Découvrez tous les incidents, les horaires, les canaux et plus minute par minute sur le site Depor.com. Vous pouvez profiter de STREAMING cette réunion dynamique à l’Université olympique, à partir de 13h00 dans toute l’Amérique latine. Jeu. Il sera également diffusé via Sky Sports, Facebook et Canal de las Estrellas, au Mexique.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Soyez accro aussi sur la transmission et la narration des profils Twitter de Cougars et Pachuca.

PUMAS VS. PACHUCA: HORAIRES DANS LE MONDE

12:00 heures – Mexique13: 00 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) 14:00 heures – Venezuela, Bolivie15: 00 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili18: 00 heures – Royaume-Uni19: 00 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les «félins» de Michael sera présenté comme des locaux contre les ‘Tuzos’ qui seront le premier directeur technique: le Uruguayen Paulo Pezzolano, 36 ans.

Les Pumas ne se sont pas qualifiés pour la phase finale des deux tournois 2019, dans le deuxième, l’Ouverture, ils ont échoué sous la main de l’entraîneur espagnol Miguel González ´Míchel ‘qui a été ratifié pour cette Clausura 2020.

Míchel a reçu six renforts pendant la pré-saison, le plus attrayant d’entre eux est Sebastián Saucedo, un joueur américain qui a attiré l’attention sur ses capacités avec le Real Salt Lake de MLS.

“Bien que je ne sois pas né dans ce club, je sais ce que cela signifie de jouer pour Pumas et la mission est de le renvoyer dans la zone où il appartient en tant que l’un des plus grands du Mexique”, est l’objectif que Míchel s’est fixé pour le nouveau tournoi. “Nous sommes liés par l’histoire.”

Pumas a misé sur la continuité de l’entraîneur espagnol Míchel González, confiant que le travail dans sa carrière se reflétera dans la catégorie la plus élevée.

Lors de sa première expérience au Mexique, Míchel a terminé en treizième position, loin des huit premières places de la ligue.

Les étudiants universitaires ne quittent plus de champions depuis la Clausura 2011, lorsqu’ils ont relevé le septième titre de leur histoire pour se positionner comme la cinquième équipe la plus gagnante du pays.

Avec des informations de l’AP et de l’.

