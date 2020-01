Coup Cagliari, du PSV vient Pereiro

la Cagliari, avec l’accord Pjaca a sauté, lance-pierre sur Gaston Pereiro la PSV. Un autre Uruguayen arrivant en Sardaigne qui, avec Nandez et Oliva, apportera un grand soutien aux onze de Rolando Maran pour une qualification en coupe d’Europe. C’est une aile qui compte 118 apparitions avec le maillot rouge et blanc depuis 2015 avec 44 buts marqués. Un profil parfait pour une équipe qui marque des buts au but.

Les chiffres

L’attaquant né en 1995 vient donc du côté néerlandais du PSV pour 3 millions d’euros. Il signera un contrat avec le rossoblu jusqu’en 2024, l’atterrissage en Italie étant prévu mercredi vers 14h40. Les examens médicaux auront lieu entre mercredi et jeudi.