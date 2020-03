Coup de pied d’Adebayor pour lequel il a été expulsé lors de la victoire d’Olimpia contre Défense et Justice

Défense et justice ne pouvait pas prévaloir de sa visite à Paraguay et est tombé 2-1 contre Olympia pour la deuxième date du groupe G du Copa Libertadores. Carlos Rolón et Brian Monténégro l’équipe paraguayenne a marqué des buts, tandis que Marcelo Benítez déjà réduit en temps de blessure.

De cette façon, l’équipe dirigée par Hernán Crespo Il n’a toujours pas levé la tête dans ce concours, car à ses débuts il était tombé dans Florencio Varela avec Santos (Brésil).

Mais il a donné la note de la réunion Emmanuel Adebayor. L’attaquant togolais, ancien Real Madrid, Armurerie et Manchester Cityentre autres, il a joué son premier match en tant que Libérateurs et ça ne s’est pas bien passé. Il n’a pas pesé sur l’offensive et a été expulsé par le haut.

Quand ils ont joué 26 minutes de la deuxième mi-temps, l’attaquant de 36 ans a relié un coup de pied volant fort à la poitrine de Enzo Coacci. L’arbitre Victor Hugo Carrillo il n’a pas hésité et l’a expulsé. Regardez:

TERRIBLE! Adebayor a été expulsé pour ce coup dangereux à la tête d’un joueur de la Défense et de la Justice. L’arbitre Víctor Carrillo l’a envoyé aux douches! #Libertadores pic.twitter.com/poz3lKxGQe

– El Var Central (@ElVarCentral)

