Coup d’Etat à Medellín: l’Atlético Nacional s’est incliné 2-1 face aux Jaguares pour la troisième journée de la BetPlay League 2020

Étonnamment, l’Atlético Nacional s’est incliné 1 à 2 ce samedi face aux Jaguares de Córdoba en début de troisième journée, un match malheureux pour Cristian Blanco qui est devenu son propre but. Il s’agit du deuxième but national, puisque par le passé, l’Argentin Diego Braghieri a marqué sur sa clôture.

Fait intéressant, Braghieri était en charge de réaliser la parité contre Jaguares qui a scellé sa victoire avec la cible de Dimar Díaz. Verde, comme Nacional est également connu, a atteint le troisième jour avec six points. Au premier rendez-vous, il a battu Pereira 2-0 et 4-3 contre La Equidad au deuxième.

De son côté, Jaguares a commencé la journée avec la nécessité d’ajouter trois points: il a perdu 2-0 contre Rionegro au premier rendez-vous et a fait match nul 2-2 contre l’Amérique au deuxième. Après cet automne, National doit montrer un autre visage ce mercredi lorsqu’il recevra l’équipe argentine Huracán pour la Copa Suramericana.

INCIDENCES DES JAGUARES NATIONAUX D’ATHLÉTISME

LE APERÇU DU PARTI

National Athletic sort pour défendre son invaincu dans la compétition après avoir célébré deux victoires consécutives contre le Deportivo Pereira et La Equidad, tandis que les Jaguars ne savent toujours pas ce que c’est de gagner après avoir perdu et dessiné dans leurs deux premiers défis, contre les Golden Eagles et l’Amérique, respectivement.

National Athletic vs. Jaguares: horaires dans le monde

18:15 heures – Mexique20: 15 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis21: 15 heures – Venezuela, Bolivie22: 15 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili01: 15 heures le dimanche – Royaume-Uni02: 15 heures à partir de Dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

L’équipe ‘Verdolaga’ a réussi à la date précédente à vaincre jusqu’à la victoire 3-4 à La Equidad, après avoir chuté 0-3, et cherche maintenant à continuer sur une lancée contre Jaguares, une équipe qui plonge au bas du tableau Avec seulement 1 point.

National Athletic, dirigé par l’ancien sélectionneur du Mexique et du Paraguay, Juan Carlos Osorio, cherchant maintenant à continuer sur une lancée quand il recevra Jaguars le troisième jour du concours «café».

Les Osorio sont en bonne santé et disposent de toute leur artillerie pour obtenir une troisième victoire en ligne qui leur assure de rester en tête du tournoi, dans lequel ils ont 6 unités.

Avec des informations EFE

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL

