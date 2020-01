Coup dur pour Tottenham de Mourinho: blessure grave de Harry Kane | Premier League

L’année 2020 n’a pas commencé de la meilleure façon pour Jose Mourinho à Tottenham. Et ce n’est pas à cause des résultats, ils viennent d’arriver et ils seront patients.

C’est que, comme confirmé jeudi, il devra affronter le match de samedi contre Liverpool et ceux des quatre prochains mois sans son meilleur marqueur, Harry Kane.

Kane a subi une blessure à la cuisse le 1er janvier dernier, contre Southampton, qui selon le diagnostic final était aussi grave qu’on le craignait: bien qu’au départ on ait dit qu’il s’agirait d’une sorte d’œdème, le test spécifique a constaté une rupture du tendon de ischio-jambiers de la jambe gauche.

Kane, auteur de 27 buts cette saison, comptant Tottenham et l’équipe d’Angleterre, dont il est le capitaine, devra subir une intervention chirurgicale, dont le handicap initial est de quatre mois.

Bien que le club soit optimiste, l’inquiétude, en plus d’atteindre Mourinho, touche également l’équipe nationale anglaise, ayant l’Euro 2020 si proche.

Le moment est terrible pour Tottenham, qui est à six points de la quatrième place du Premier ministre, détenue aujourd’hui par Chelsea, et qui a pour toile de fond la huitième finale de Ligue des Champions, une clé contre Leipzig dans laquelle il ne sera pas le tireur.