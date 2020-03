Coupe d’Algarve, Girelli tire l’Azzurri: 3-0 contre la Nouvelle-Zélande et l’Italie en finale contre l’Allemagne | national

Milena Bertolini remporte l’Italie, fait trois en Nouvelle-Zélande et s’envole pour la finale de l’Algarve Cup, où elle affrontera l’Allemagne. Les Azzurri prennent les devants avec Girelli, bon pour exploiter une erreur du gardien néo-zélandais Nayler: traverser Guagni, sortie vide et 10 buts bleus. Puis, avant le double coup de sifflet, Schroffeenger, gardien de l’Inter, émet l’hypothèse de l’adversaire sur place. Dans la seconde moitié Bonansea avant e Tarenzi puis ils clôturent le match, au milieu du poteau de Sara Gama. Maintenant ce sera l’Italie-Allemagne, mercredi prochain, à 19h45 en Italie: l’un des tournois de football féminin les plus importants est à gagner.