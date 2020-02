Coupe d’Allemagne: Piatek et Haaland marquent, mais Hertha et Dortmund sont éliminés | Estero

Erling Braut Haaland marque toujours, mais ne peut éviter d’éliminer le Borussia Dortmund de la Coupe d’Allemagne. L’attaquant norvégien entre en seconde période et marque également contre le Werder Brême, mais son Dortmund perd 3-2. Dans la soirée, le premier but est venu avec le maillot de Hertha pour Krzysztof Piatek, mais Schalke se rassemble et gagne 3-2 en prolongation.

Werder Brême-Borussia Dortmund 3-2: 16 ‘Selke, 30’ Bittencourt, 67 ‘Haaland (B), 70’ Rashica, 78 ‘Reyna (B)

Schalke 04-Hertha Berlin 3-2 d.t.s. (2-2): 12 ‘Kopke (H), 39’ Piatek (H), 76 ‘Caligiuri, 82’ Harit, 115 ‘Raman