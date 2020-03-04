ANGLETERRE FA CUP, HUITIÈME DE FINALE
Lundi 02.03.2020
20:45 PORTSMOUTH-ARSENAL 0-2
Mardi 03.03.2020
20:45 CHELSEA-LIVERPOOL 2-0
21:00 READING-SHEFFIELD UNITED 1-2 (extension)
21:00 WEST BROMWICH-NEWCASTLE 2-3
Mercredi 04.03.2020
20:45 LEICESTER-BIRMINGHAM CITY 1-0
20:45 SHEFFIELD WED.-MAN.CITY 0-1
20:45 TOTTENHAM-NORWICH CITY 1-1 (stylo 2-3)
Jeudi 05.03.2020
20:45 DERBY COUNTY-MAN.UNITED
Coupe d’Angleterre, Norwich City élimine Tottenham lors des tirs au but
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