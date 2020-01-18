Coupe de France, l’Olympique de Marseille ne laisse aucune place à la surprise (0-3)

Álvaro González, Radonjic et Payet ont atteint les objectifs de l’équipe de Blanquiceleste.
FRANCE COUPE, SEIZIÈME FINALE
Jeudi 01.01.2020
20:55 PAU-GIRONDINS BORDEAUX 3-2 (extension)
Vendredi 17.01.2020
21:05 US GRANVILLAISE-O. MARSELLA 0-3
Samedi 18.01.2020
13h00 EPINAL-ST.PIERROISE JS
13:00 ÉTOILE NIZA-RED
13h00 PRIX LES MEZIERES-FC DE LIMONEST
15h00 ASM BELFORT-NANCY
15h00 GONFREVILLE-LILLE
18h00 ANGOULEME-RAC.STRASBOURG
18h00 PARIS FC-SAINT ETIENNE
20:55 NANTES-O.LYON
Dimanche 19.01.2020
17:15 ATHLETICO MARSELLA-RENNES
17:15 DIJON-NIMES
17:15 MONTPELLIER-CAEN
17:15 ROUEN-ANGERS
20:55 LORIENT-PARIS SAINT GERMAIN
Lundi 20.01.2020
20:55 ST.PRYVE ST.HILAIRE-MONACO