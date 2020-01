Coupe d’Italie, 5 000 euros d’amende à la Fiorentina pour les chœurs de Gasperini

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Les décisions du juge des sports sur le deuxième tour des compétitions de la Coupe d’Italie des 16es arrivent. Concernant les controverses ultérieures en Fiorentina-Atalanta avec les choeurs contre le technicien orobiste Gian Piero Gasperini la sanction de cinq mille euros a été prononcée contre le club violet “pour avoir fait répéter à plusieurs reprises, pendant le match, par tous les secteurs occupés par le stade, un chœur amer et offensif envers l’équipe adverse”.

Suite au match des ‘Franks’ a également été imposé la disqualification d’un tour au capitaine violet Pezzella allemand, expulsé pour un deuxième carton jaune.

José Mourinho a annoncé que Christian Eriksen serait régulièrement sur le terrain demain contre Watford, malgré le possible transfert du Danois à l’Inter. Sur l’avenir du joueur, il a déclaré: “Vous devez demander à l’agent et à l’Inter pourquoi ils en savent plus que moi. S’ils le sont …