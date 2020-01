ROME. Au cours de la semaine, l’image des quarts de finale de la Coupe d’Italie, Milan et Inter ont atteint Juventus et Naples en demi-finale. Aujourd’hui Ligue Serie A a annoncé les dates et le calendrier de la prochaine manche du concours.

Les défis aller seront joués dans l’ordre suivant:

Inter-Napoli 12 février à 20h45 Stade San Siro

Milan-Juventus 13 février à 20h45 Stade San Siro

Les retours à la place:

Napoli-Inter 5 mars à 20h45 Stade San Paolo

Juventus-Milan 4 mars à 20h45 Stade Allianz