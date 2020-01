Coupe d’Italie, Inter-Cagliari 3-0 EN DIRECT: message Nainggolan | Primapagina

Le dernier match du jour de la Coupe d’Italie, 16es de finale il se déroulera à San Siro à partir de 20h45 où les hôtes prendront le terrain Inter contre le Cagliari. Il y aura de nombreux changements au 11 initial qui Antonio Conte et Rolando Maran ils aligneront même si les Nerazzurri et les rossoblùs feraient du changement de virage un message important pour le reste de la saison. L’Inter vient en fait du match nul très douloureux obtenu en ligue contre l’Atalanta qui a suscité de nombreuses controverses et a donné à la Juventus le titre de champion d’hiver. Cagliari, en revanche, manque de victoires en 5 matchs avec 4 défaites consécutives.

STATISTIQUES – Ce sera le défi numéro neuf entre l’Inter et Cagliari en Coupe d’Italie. Dans sept des huit précédents, l’Inter est resté invaincu avec 32 buts marqués (4 en moyenne par match). Les quatre buts de Cagliari dans cette édition de la Coupe d’Italie ont été signés par quatre joueurs différents: João Pedro, Rog, Cerri et Ragatzu. Lautaro Martínez il a marqué trois buts en trois défis à Cagliari avec le maillot Nerazzurri, un but par match. Parmi les ex du match, Nicolò Barella il a joué tous ses 100 matchs précédents en Serie A avec le maillot de Cagliari, marquant sept buts. Ex est aussi Radja Nainggolan, qui a disputé 36 matchs avec l’Inter Milan la saison dernière toutes compétitions confondues, marquant sept buts.