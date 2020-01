Coupe d’Italie, Juve-Roma 3-1 EN DIRECT: le propre but de Buffon | Primapagina

Le stade Allianz est mis en scène ce soir deuxième acte des quarts de finale de la Coupe d’Italie: La Juventus de Maurizio Sarri accueille la Roma de Paulo Fonseca.

Voici la présentation du match confié à Opta:

La Juventus et Rome se sont affrontées 16 fois en Coupe d’Italie: équilibre en équilibre avec sept victoires par équipe et deux nuls. La Juventus a remporté cinq de ses neuf précédents matchs à domicile contre la Roma en Coppa Italia (4P): seulement dans deux de ces neuf matchs, en 2006 et 1940, les deux équipes ont marqué. Il y a sept saisons au cours desquelles la Juventus et la Roma se sont rencontrées en quart de finale de la Coupe d’Italie (11 matches): trois passes de noir et blanc et quatre rondes jaune et rouge, dont la plus récente en 2014.

Depuis que les quarts de finale sont de retour dans la course sèche (2009), La Juventus a passé la ronde sept fois sur 11: au cours de la période, il n’a été éliminé en deux trimestres consécutifs qu’en 2010 et 2011, alors que lors de la deuxième saison, il s’est arrêté juste contre les Roms. Lors du dernier quart de finale disputé en Coupe d’Italie la saison dernière, la Roma a enregistré son propre record de buts encaissés en un seul match de la compétition: défaite 7-1 à la Fiorentina.

Les deux premiers buts de Paulo Dybala avec le maillot de la Juventus étaient contre des équipes de la capitale: en août 2015, un en Super Coupe contre la Lazio et un en Serie A contre la Roma.

L’attaquant de la Roma Nikola Kalinic a marqué trois buts contre la Juventus dans toutes les compétitions depuis qu’il était en Italie: seulement contre l’Inter et Cagliari (quatre) a fait mieux.